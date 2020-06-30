Громадський діяч Андрій Пальчевський - один з головних фаворитів киян

Як відомо, з 10 по 15 червня у Києві Центр "Соціальний Моніторинг" проводив соціологічне дослідження.

Одне з питань до респондентів стосувалось ставлення киян до політиків та високопосадовців, які, ймовірно, висуватимуть свої кандидатури на посаду мера столиці.

Найменші показники недовіри у громадського діяча Андрія Пальчевського - 28%.

Найгірше, як показує соціологічне дослідження, кияни відносяться до представників попередньої влади:

Арсен Аваков – 67,3%

Віктор Медведчук – 67%

Арсеній Яценюк – 63,4%

Володимир Гройсман-63,4

Юлія Тимошенко – 61,6%

Петро Порошенко – 60,9%.

В цілому, до громадського діяча Андрія Пальчевського 38% опитаних респондентів позитивно відносяться.

У Центрі "Соціальний моніторинг" підкреслили, що у дослідженні брали участь 1000 респондентів, а саме опитування проводили методом особистого інтерв’ю за місцем проживання. Похибка становить 1,9-3,2%.

Що стосується підтримки і популярності, то вони на високому рівні у Андрія Пальчевського. Як відомо, в Києві з 13 по 17 травня було проведене соцдослідження ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ".

За цими даними, нинішнього мера Кличка готові підтримати на виборах 19.1% і 23.9% серед тих киян, хто визначився зі своїм вибором. А Андрія Пальчевського хочуть бачити мером Києва 18,1% і 22,6% серед тих, хто вже вирішив, за кого проголосує.

Нагадаємо, Пальчевський яскраво розніс Зеленського та його друзів в Раді: "Ви подивіться на їхні пики, у них...".

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