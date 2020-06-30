Общественный деятель Андрей Пальчевский - один из главных фаворитов киевлян
Как известно, с 10 по 15 июня в Киеве Центр "Социальный Мониторинг" проводил социологическое исследование.
Один из вопросов к респондентам касался отношения киевлян к политикам и высокопоставленным чиновникам, которые, вероятно, будут выдвигать свои кандидатуры на пост мэра столицы.
Наименьшие показатели недоверия у общественного деятеля Андрея Пальчевского - 28%.
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Хуже всего, как показывает социологическое исследование, киевляне относятся к представителям предыдущей власти:
Арсен Аваков – 67,3%
Виктор Медведчук – 67%
Арсений Яценюк – 63,4%
Владимир Гройсман - 63,4%
Юлия Тимошенко – 61,6%
Петр Порошенко – 60,9%.
В целом, до общественного деятеля Андрея Пальчевского 38% опрошенных респондентов положительно относятся.
В Центре "Социальный мониторинг" подчеркнули, что в исследовании принимали участие 1000 респондентов, а именно опрос проводили методом личного интервью по месту жительства. Погрешность составляет 1,9-3,2%.
Что касается поддержки и популярности, то они на высоком уровне у Андрея Пальчевского. Как известно, в Киеве с 13 по 17 мая было проведено социсследование ОО "Центр общественного развития ИНТЕР-АКЦИЯ".
По этим данным, нынешнего мэра Кличко готовы поддержать на выборах 19.1% и 23.9% среди тех киевлян, кто определился со своим выбором. А Андрея Пальчевского хотят видеть мэром Киева 18,1% и 22,6% среди тех, кто уже решил, за кого проголосует.
Напомним, Пальчевский ярко разнес Зеленского и его друзей в Раде: "Вы посмотрите на их рожи, у них...".
Как сообщала Politeka, Кабмин обманул Зеленского с карантином, Пальчевский раскрыл детали.
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