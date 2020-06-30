Общественный деятель Андрей Пальчевский - один из главных фаворитов киевлян

Как известно, с 10 по 15 июня в Киеве Центр "Социальный Мониторинг" проводил социологическое исследование.

Один из вопросов к респондентам касался отношения киевлян к политикам и высокопоставленным чиновникам, которые, вероятно, будут выдвигать свои кандидатуры на пост мэра столицы.

Наименьшие показатели недоверия у общественного деятеля Андрея Пальчевского - 28%.

Хуже всего, как показывает социологическое исследование, киевляне относятся к представителям предыдущей власти:

Арсен Аваков – 67,3%

Виктор Медведчук – 67%

Арсений Яценюк – 63,4%

Владимир Гройсман - 63,4%

Юлия Тимошенко – 61,6%

Петр Порошенко – 60,9%.

В целом, до общественного деятеля Андрея Пальчевского 38% опрошенных респондентов положительно относятся.

В Центре "Социальный мониторинг" подчеркнули, что в исследовании принимали участие 1000 респондентов, а именно опрос проводили методом личного интервью по месту жительства. Погрешность составляет 1,9-3,2%.

Что касается поддержки и популярности, то они на высоком уровне у Андрея Пальчевского. Как известно, в Киеве с 13 по 17 мая было проведено социсследование ОО "Центр общественного развития ИНТЕР-АКЦИЯ".

По этим данным, нынешнего мэра Кличко готовы поддержать на выборах 19.1% и 23.9% среди тех киевлян, кто определился со своим выбором. А Андрея Пальчевского хотят видеть мэром Киева 18,1% и 22,6% среди тех, кто уже решил, за кого проголосует.

Напомним, Пальчевский ярко разнес Зеленского и его друзей в Раде: "Вы посмотрите на их рожи, у них...".

Как сообщала Politeka, Кабмин обманул Зеленского с карантином, Пальчевский раскрыл детали.

Также Politeka писала, что неопытность Зеленского сыграла злую шутку с Украиной, Пальчевский раскрыл детали.