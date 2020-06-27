Через стрімке зростання кількості хворих на китайський вірус на Київщині посилили карантин

Про це повідомляє Politeka з посилання на сайт Київської обласної державної адміністрації.

Комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила, що відтепер масові заходи (культурні, розважальні, спортивні, соціальні, релігійні, рекламні) проводитимуть тільки за участі максимум 10 людей і за умови дотримання протиепідемічних правил, а заклади громадського харчування та розважального спрямування – працюватимуть до 22-ї години.

Також влада доручила посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів в автобусах. Йдеться про міське, приміське, міжміське та внутрішньо обласне сполучення.





Стежитимуть за дотриманням епідемічних правил і на ринках, торговельних закладах та дошкільних навчальних закладах.

Зазначимо, що глава МОЗ Максима Степанова заявив, що в 13 областях України спостерігається погіршення ситуації з новим вірусом. Тому в Києві, області і інших 12 регіонів можуть посилити карантин.







Як додав Степанов, посилення карантину може торкнутися роботи транспорту, спортивних закладів і фітнес-залів, дошкільних та інших закладів, які є в країні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський попередив українців про можливість піку захворювань китайським вірусом посеред літа.

Президент підкреслив, що вважає роботу з роз'яснення українцям необхідності дотримання карантинних заходів недостатньою. Він зазначив, що найближчим часом ситуація ризикує погіршитися.

«У нас в деяких регіонах заповнене вже більше половини ліжкомісць, а кількість хворих щодня зростає. Якщо не зупинити це зростання, будемо мати пік захворювання прямо посеред літа. Погано буде всім. Тоді ніхто не буде радий ослаблення карантину», - заявив Зеленський.

Нагадаємо, ослаблення карантину в Києві: які обмеження зняли і куди можна сходити.

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