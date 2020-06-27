Через стрімке зростання кількості хворих на китайський вірус на Київщині посилили карантин
Про це повідомляє Politeka з посилання на сайт Київської обласної державної адміністрації.
Комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила, що відтепер масові заходи (культурні, розважальні, спортивні, соціальні, релігійні, рекламні) проводитимуть тільки за участі максимум 10 людей і за умови дотримання протиепідемічних правил, а заклади громадського харчування та розважального спрямування – працюватимуть до 22-ї години.
Також влада доручила посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів в автобусах. Йдеться про міське, приміське, міжміське та внутрішньо обласне сполучення.
Стежитимуть за дотриманням епідемічних правил і на ринках, торговельних закладах та дошкільних навчальних закладах.
Фітнес-тренер Усманова в невидимому бікіні показала тіло у всій красі: "Округлості в потрібних місцях"
ПриватБанк не дає перевести гроші на картку, в Приват24 проблеми: «Ваші платежі можуть...»
ЗНО-2020: стало відомо про непередбачене, "89% випускників не змогли..."
Переможниця "Євробачення" Кончіта Вурст радикально змінила зовнішність, кадри викликали фурор: «Королева»
Зазначимо, що глава МОЗ Максима Степанова заявив, що в 13 областях України спостерігається погіршення ситуації з новим вірусом. Тому в Києві, області і інших 12 регіонів можуть посилити карантин.
Як додав Степанов, посилення карантину може торкнутися роботи транспорту, спортивних закладів і фітнес-залів, дошкільних та інших закладів, які є в країні.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський попередив українців про можливість піку захворювань китайським вірусом посеред літа.
Нагадаємо, ослаблення карантину в Києві: які обмеження зняли і куди можна сходити.
Також ми писали, що Кличко насмішив киян новим перлом, ганьба потрапив на відео: "Пустун".
Раніше Politeka повідомляла, що Кличко отримав надбавку до зарплати, а кияни продовжують жити за копійки на карантині.