За минулу добу, 26 червня, в Києві зафіксовано більше сотні нових випадків зараження китайським виросом
Про це стало відомо з повідомлення Центру громадського здоров'я.
За даними на 27 червня у Києві виявлено вже 4 866 підтверджених випадків COVID-19. За добу вірус знайшли у 140 осіб. Одужали вже 1 490 осіб.
У Київській області – 2 469 випадків зараження (1 279 видужали).
Всього в Україні з початку пандемії захворіли 41 117 осіб, причому 1 109 з них – тільки за минулу добу. Від ускладнень, викликаних COVID-19, загинули 1 086 українців.
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Серед регіонів України столиця, як і раніше лідирує за кількістю хворих коронавірусом.
Зазначимо, що глава МОЗ Максима Степанова заявив, що в 13 областях України спостерігається погіршення ситуації з новим вірусом. Тому в Києві, області і інших 12 регіонів можуть посилити карантин.
Як додав Степанов, посилення карантину може торкнутися роботи транспорту, спортивних закладів і фітнес-залів, дошкільних та інших закладів, які є в країні.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський попередив українців про можливість піку захворювань китайським вірусом посеред літа.
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