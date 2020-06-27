За минулу добу, 26 червня, в Києві зафіксовано більше сотні нових випадків зараження китайським виросом

Про це стало відомо з повідомлення Центру громадського здоров'я.

За даними на 27 червня у Києві виявлено вже 4 866 підтверджених випадків COVID-19. За добу вірус знайшли у 140 осіб. Одужали вже 1 490 осіб.

У Київській області – 2 469 випадків зараження (1 279 видужали).

Всього в Україні з початку пандемії захворіли 41 117 осіб, причому 1 109 з них – тільки за минулу добу. Від ускладнень, викликаних COVID-19, загинули 1 086 українців.

Серед регіонів України столиця, як і раніше лідирує за кількістю хворих коронавірусом.





Зазначимо, що глава МОЗ Максима Степанова заявив, що в 13 областях України спостерігається погіршення ситуації з новим вірусом. Тому в Києві, області і інших 12 регіонів можуть посилити карантин.



Як додав Степанов, посилення карантину може торкнутися роботи транспорту, спортивних закладів і фітнес-залів, дошкільних та інших закладів, які є в країні.







Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський попередив українців про можливість піку захворювань китайським вірусом посеред літа.

Президент підкреслив, що вважає роботу з роз'яснення українцям необхідності дотримання карантинних заходів недостатньою. Він зазначив, що найближчим часом ситуація ризикує погіршитися.

«У нас в деяких регіонах заповнене вже більше половини ліжкомісць, а кількість хворих щодня зростає. Якщо не зупинити це зростання, будемо мати пік захворювання прямо посеред літа. Погано буде всім. Тоді ніхто не буде радий ослаблення карантину», - заявив Зеленський.

Нагадаємо, ослаблення карантину в Києві: які обмеження зняли і куди можна сходити.

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