Новий фонтан від мера Києва Віталія Кличка перестав працювати через тиждень після відкриття

Як повідомляє Politeka.net, кияни зняли конфуз на відео і опублікували в мережі (щоб подивитися, скрольте вниз).

Пішохідний фонтан відкрили тільки 14 червня в Парку Партизанської слави в Дарницькому районі. Віталій Кличко похвалився обновкою в соцмережах. Особливість конструкції в тому, що вона складається з п'яти арок, вода з яких спадає водоспадом на доріжку для пішоходів. Крім того, вони підсвічуються різними кольорами.

Нещодавно жителі Києва прийшли помилуватися на новий фонтан, але їх чекав неприємний сюрприз. Як можна помітити на відео, вода і підсвічування відключена. При цьому час не надто пізніше, адже в парку все ще гуляє багато людей і торгую сувенірами.

"У парку фонтани, які запускали тільки для Кличка, вони не працюють місяць. Ось у цьому запевняють аніматори".

Раніше Віталій Кличко оголосив про нові правила карантину в Києві. Так всім співробітникам торгових мереж та закладів громадського харчування тепер необхідно проходити обов'язкове ІФА-тестування.

"Такі тести потрібно робити раз на місяць. Оскільки мова йде про людей, які працюють у компаніях з великою кількістю відвідувачів. І де висока ймовірність інфікування коронавірусом», — заявив Віталій Кличко.

Нагадаємо, Кличко розгнівав киян новими правилами проїзду: "Не компенсують".

Також ми писали, що пиар-хід Кличка обійдеться киянам в мільярди, люди вийшли на вулиці: "Забув всі обіцянки".

Раніше Politeka повідомляла, що Кличко отримав надбавку до зарплати, а кияни продовжують жити за копійки на карантині.