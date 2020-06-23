Медики в Києві вийшли на протест під будівлю КМДА

Як передає Politeka.net, про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.



Причиною невдоволення лікарів стала відсутність фінансування.



За словами учасників акції, фінансування їх лікарень було зупинено, в зв'язку з чим їм припинили виплачувати зарплату.



"Нам не платять зарплату. Я вам хочу сказати чесно, я працювала в медицині в 90-х, але такого (як зараз - ред.) ще не було. Ми працюємо в ці важкі часи, така обстановка в країні, але ми все одно працюємо", - зазначила в інтерв'ю журналістам одна з учасниць акції.

Медики називають причиною припинення фінансування другий етап медичної реформи.

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