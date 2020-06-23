Громадський діяч Андрій Пальчевський розповів, як українці помилилися, обравши Володимира Зеленського, і як не допустити подібного в майбутньому

Про це Пальчевський заявив в ефірі телеканалу "112 Україна". (Щоб переглянути відео – проскролльте вниз)

«Нам всім настане кінець через захоплення нашою поп-культурою. Поп в прямому сенсі цього слова, в цій частині. І саме туди ми прагнемо. Тому що нам показували: ой, як добре. Тут він такий смішний, тут він такий розумний і так далі. Так він грав розумного, розумієте. І чужі слова читав, він жарти чужі читав на каналі. Люди ж не розуміють, телебачення – це мистецтво маніпуляції… По телевізору, наприклад, всі приблизно одного зросту… всі приблизно однієї ваги, всі приблизно одного розуму. Телебачення – великий зрівнювач», - заявив він.

Пальчевський пояснив важливий момент, який багато хто не бере до уваги.

«Люди не розуміють, що таке телебачення, воно знаходиться на відстані від людей. Вони не розуміють, що президенти, прем'єри читають чужі мови, написані чужими людьми, часто списані ще у якихось людей. Вони не розуміють цього, вони думають, що це дійсно він дивиться в очі і каже: «Ми будемо збільшувати зарплати лікарів у чотири рази, чотири тисячі доларів буде отримувати середня вчителька». У нього там написано», - зазначив громадський діяч.

Пальчевський дав пораду, як уникнути подібних помилок.

«Українці повинні розуміти, що має бути послужний список. Тобто, якщо ти танцював і співав, і когось сильно бив по голові, це не означає, що ти сильний в області побудови розв'язок», - підкреслив громадський діяч.

Нагадаємо, Пальчевський хльостко відчитав Зеленського за чергові обіцянки про доплати лікарям: "Ми це вже чули місяць тому, де покращення?"

Як повідомляла Politeka, Пальчевський яскраво розніс Зеленського та його друзів в Раді: "Ви подивіться на їхні пики, у них..."

Також Politeka писала, що недосвідченість Зеленського зіграла злий жарт з Україною, Пальчевський розкрив деталі: «Люди могли і не померти»