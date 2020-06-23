Громадський діяч Андрій Пальчевський розповів, як українці помилилися, обравши Володимира Зеленського, і як не допустити подібного в майбутньому
Про це Пальчевський заявив в ефірі телеканалу "112 Україна". (Щоб переглянути відео – проскролльте вниз)
«Нам всім настане кінець через захоплення нашою поп-культурою. Поп в прямому сенсі цього слова, в цій частині. І саме туди ми прагнемо. Тому що нам показували: ой, як добре. Тут він такий смішний, тут він такий розумний і так далі. Так він грав розумного, розумієте. І чужі слова читав, він жарти чужі читав на каналі. Люди ж не розуміють, телебачення – це мистецтво маніпуляції… По телевізору, наприклад, всі приблизно одного зросту… всі приблизно однієї ваги, всі приблизно одного розуму. Телебачення – великий зрівнювач», - заявив він.
Пальчевський пояснив важливий момент, який багато хто не бере до уваги.
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«Люди не розуміють, що таке телебачення, воно знаходиться на відстані від людей. Вони не розуміють, що президенти, прем'єри читають чужі мови, написані чужими людьми, часто списані ще у якихось людей. Вони не розуміють цього, вони думають, що це дійсно він дивиться в очі і каже: «Ми будемо збільшувати зарплати лікарів у чотири рази, чотири тисячі доларів буде отримувати середня вчителька». У нього там написано», - зазначив громадський діяч.
Пальчевський дав пораду, як уникнути подібних помилок.
«Українці повинні розуміти, що має бути послужний список. Тобто, якщо ти танцював і співав, і когось сильно бив по голові, це не означає, що ти сильний в області побудови розв'язок», - підкреслив громадський діяч.
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