Жителі Києва скаржаться, що нові картки Kyiv Smart Card не працюють в метро, а співробітники відмовляються вирішувати проблеми
Як повідомляє Politeka.net, про це на своїй сторінці в Facebook написав користувач Анатолій Голубоцький. Він також опублікував відео розмови з представником метрополітену (щоб подивитися, скрольте сторінку вниз).
"я Придбав на станції метро Житомирська Kyiv smart card, оскільки послугами метро таки користуюся, а тупити кожен раз за квитком не айс. Щастя було близьке, але не тут-то було. Квест стартував", - зазначив автор.
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За словами Анатолія, турнікет на станції метро ніяк не реагував на нову картку, а поміняти її на місці відмовилися. Нібито, метро не несе за них відповідальності. Киянин звернувся в один із сервісних центрів на метро "Політехнічний Університет", але і там відмовилися обслуговувати. Після довгих спроб він досяг успіху в іншому центрі - на Космічній. Варто відзначити, що і там відмовилися компенсувати незручності.
"Сумарно вбито півдня Це не сервіс. Нетабуированное назва підібрати важко... Коли вибудовується схема "я продаю, але не відповідаю за проданий товар" - це стопудовий маркер відкату. Хто і кому? Мені цікаво", - обурився Анатолій.
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