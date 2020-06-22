Жителі Києва скаржаться, що нові картки Kyiv Smart Card не працюють в метро, а співробітники відмовляються вирішувати проблеми

Як повідомляє Politeka.net, про це на своїй сторінці в Facebook написав користувач Анатолій Голубоцький. Він також опублікував відео розмови з представником метрополітену (щоб подивитися, скрольте сторінку вниз).

"я Придбав на станції метро Житомирська Kyiv smart card, оскільки послугами метро таки користуюся, а тупити кожен раз за квитком не айс. Щастя було близьке, але не тут-то було. Квест стартував", - зазначив автор.

За словами Анатолія, турнікет на станції метро ніяк не реагував на нову картку, а поміняти її на місці відмовилися. Нібито, метро не несе за них відповідальності. Киянин звернувся в один із сервісних центрів на метро "Політехнічний Університет", але і там відмовилися обслуговувати. Після довгих спроб він досяг успіху в іншому центрі - на Космічній. Варто відзначити, що і там відмовилися компенсувати незручності.

Gepostet von Anatol Golubovskiy am Mittwoch, 17. Juni 2020

"Сумарно вбито півдня Це не сервіс. Нетабуированное назва підібрати важко... Коли вибудовується схема "я продаю, але не відповідаю за проданий товар" - це стопудовий маркер відкату. Хто і кому? Мені цікаво", - обурився Анатолій.

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