21 червня натовп бешкетників розбила автомобіль і накинулася на чоловіка в Києві
Як повідомляє Politeka.net, відео очевидців з'явилося у соціальній мережі Facebook (щоб подивитися, скрольте вниз).
"На Воскресенці прямо посеред «білого дня» група молодих людей побила водія і розбила йому автомобіль #Chevrolet. Причини такої поведінки і суть конфлікту поки невідома, але поліції тут явно не вистачає", - передає спільнота "Київ Оперативний".
На опублікованих кадрах видно, як близько десятка людей атакувала автомобіль Chevrolet, припаркований у Дніпровському районі Києва. Кілька бешкетників накинулися на машину палицями, а інші б'ють ногами водія і відкритими дверима. Після цього зловмисники дружно розбігаються в різні боки.
Суддя "Майстер Шеф" Хіменес-Браво розкрив секрет, як зробити вафельний торт ще смачніше: "Точно такого не пробували"
Кароль, Лорак, Каменських та інші зірки, які не соромляться своїх форм: топ безсоромних суконь
Нокаут курсу долара, посилення карантину і нові пенсії — головне за ніч
Українцям дадуть плюс 50% до зарплати, Мінфін прийняв довгоочікуване рішення: "Гроші зможуть отримати..."
В той же день в Києві сталося резонансне ПП - багатоповерхівка на проспекті Григоренка обрушилася після вибуху побутового газу, обвалилися перекриття з восьмого по четвертий поверхи. Рятувальники ліквідовують наслідки катастрофи, за попередніми даними, три людини загинули і ще двоє залишаються під завалами.
Представники ДСНС зазначили, що існує загроза подальшого руйнування будівлі. Тому всередині працюють всього три рятувальника, які акуратно розбирають завали вручну.
Нагадаємо, "ядерний гриб" піднявся над Києвом, термінове заяву МНС: "Радимо не панікувати і...".
Як повідомляла Politeka, потужний вибух прогримів в Києві, з'їхалися силовики: кадри ПП.
Також Politeka писала, що вибух прогримів під вікнами Зеленського, вулиця в диму: кадри і подробиці з місця НП.