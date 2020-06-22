21 червня натовп бешкетників розбила автомобіль і накинулася на чоловіка в Києві

Як повідомляє Politeka.net, відео очевидців з'явилося у соціальній мережі Facebook (щоб подивитися, скрольте вниз).

"На Воскресенці прямо посеред «білого дня» група молодих людей побила водія і розбила йому автомобіль #Chevrolet. Причини такої поведінки і суть конфлікту поки невідома, але поліції тут явно не вистачає", - передає спільнота "Київ Оперативний".

На опублікованих кадрах видно, як близько десятка людей атакувала автомобіль Chevrolet, припаркований у Дніпровському районі Києва. Кілька бешкетників накинулися на машину палицями, а інші б'ють ногами водія і відкритими дверима. Після цього зловмисники дружно розбігаються в різні боки.

В той же день в Києві сталося резонансне ПП - багатоповерхівка на проспекті Григоренка обрушилася після вибуху побутового газу, обвалилися перекриття з восьмого по четвертий поверхи. Рятувальники ліквідовують наслідки катастрофи, за попередніми даними, три людини загинули і ще двоє залишаються під завалами.

На Воскресенке прямо посреди «белого дня» группа молодых людей избила водителя и разбила ему автомобиль #Chevrolet. Причины такого поведения и суть конфликта пока неизвестна, но полиции тут явно не хватает Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 21. Juni 2020

Представники ДСНС зазначили, що існує загроза подальшого руйнування будівлі. Тому всередині працюють всього три рятувальника, які акуратно розбирають завали вручну.

Нагадаємо, "ядерний гриб" піднявся над Києвом, термінове заяву МНС: "Радимо не панікувати і...".

Як повідомляла Politeka, потужний вибух прогримів в Києві, з'їхалися силовики: кадри ПП.

Також Politeka писала, що вибух прогримів під вікнами Зеленського, вулиця в диму: кадри і подробиці з місця НП.