Український громадський діяч Андрій Пальчевський акцентував увагу на запобіганні мародерства - це головний момент після евакуації жителів

Як відомо, вранці 21 червня в Києві у десятиповерхівці у Дарницькому районі стався вибух газоповітряної суміші, внаслідок чого обвалилося чотири поверхи з 5-го по 8-й включно, троє людей загинули, 23 евакуйовані, ще трьох дістали з-під завалів живими.

Пальчевський в ефірі телеканалу "112 Україна" назвав ключові моменти в ліквідації наслідків НП.

"Перше, що потрібно зробити, це терміново поліції оточити і попередити мародерство. Ми з вами не вчора народилися, ми знаємо, що зараз з дому почнуть швиденько зникати у кого гроші, у кого цінні речі, тому люди будуть дуже хвилюватися і намагатися проникнути туди ж. Таким чином повинна бути організована спеціальна служба (я до речі не бачив нікого). І це найголовніше зараз, тому що людей вже евакуювали", - зазначив громадський діяч.

Крім того, українців хвилює питання з житлом: куди поселять постраждалих і чи видадуть їм нові квартири замість зруйнованого будинку?

"Друге. Перевірка на міцність держави - повинні бути передбачені приміщення, спеціальне муніципальне житло або табори на випадок подібних (інцидентів, - ред.), це ж не перший і, на жаль, не останній випадок. Мені вже дзвонила журналістка і запитала, як ти думаєш, їм дадуть квартири? Я впевнений, що їм дадуть квартири, питання, де і коли. Життя цих людей перетворюється... до сьогоднішнього вибуху і після", - резюмував Пальчевський.

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