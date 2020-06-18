Згідно з соцдослідженнями і анонімним опитуванням в мережі, головними фаворитами виборчих перегонів за пост мера столиці можуть стати нинішній керівник Віталій Кличко і громадський діяч, самовисуванець, Андрій Пальчевський

Боротьба за крісло мера обіцяє бути запеклою. Таку думку озвучив журналіст Дмитро Гордон в ефірі програми "Максимум" (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Гордон заявив, що за пару місяців до виборів "з'являться люди", які спутають Кличку всі карти. Журналіст припустив, що останній може програти.

"У Києві буде боротьба. Неабияка боротьба. Я впевнений... ви знаєте моє ставлення до Віталія Кличка - як людина, як великий боксер - він красень. Але, що стосується його, як мера, ось тут буде боротьба. І у мене є відчуття, що Віталій Володимирович може програти. Тому що ми побачимо через пару місяців появу кількох людей, які все переплутають в боротьбі за пост мера... ті, хто сподівається на одне протягом виборів, а воно буде абсолютно іншим. Віталію Володимировичу доведеться важко, але він же чемпіон... буде бій. У всякому разі ми це побачимо через пару місяців. Буде весело", - поділився своїм прогнозом Гордон.

Нагадаємо, результати недавнього соціологічного дослідження з приводу довіри до політиків показали, що жителі столиці негативно ставляться до чиновників "старої влади". У той же час, в лідерах, якому найбільше довіряють, виявився Андрій Пальчевський.

Раніше ми повідомляли, Пальчевський озвучив кілька вимог українського народу до президента Володимира Зеленського.

"Головне - люди хочуть миру. Друге - люди хочуть стабільності і професіоналізму. Вони хочуть, щоб Володимир Зеленський не виступав в якості такого завзятого ... "ось моя команда, ось наш човен! Потонув... Нічого, от зараз новий човен... теж тоне...", - зазначив Пальчевський, додавши, що економічні експерти, які зараз при владі, нікуди не годяться.

Нагадаємо, Пальчевський звернувся до українців після діагнозу Зеленської: "Не вірте недоумкам з МОЗ, вони накрадуть і розбіжаться!"

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