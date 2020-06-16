На вулиці Бойченка, 13, у Дніпровському районі Києва у вівторок, 16 червня, відбулася незвичайна НП.

За попередньою інформацією, наркозалежний чоловік відкрив газ і загрожував підірвати квартиру. Прибулі на місце поліцейські ведуть з ним переговори.

Про це передає Politeka.net з посиланням на сайт "Сьогодні". Фото з місця НП були опубліковані в «Київ Оперативний».

В поліції Дніпровського району повідомили, що чоловіка, який погрожував підірвати газ, вже затримали.

"Чоловіка вже затримали співробітники поліції. Зараз вирішується питання – за якою статтею порушувати кримінальну справу. В результаті НП ніхто з людей не постраждав", – повідомили в поліції Дніпровського району.

Там поки не можу назвати ні вік потерпілого, ні причин, які підштовхнули його на такий відчайдушний крок.

В управлінні з питань цивільного захисту Київської міської державної адміністрації також заявили, що в таких екстрених випадках на місце НП відразу ж приїжджає газова служба і відключає будинок від газопостачання, приміщення провітрюється. А вже співробітники правоохоронних органів ведуть переговори і затримують правопорушника.

Раніше повідомлялося, що активісти влаштували протест на підтримку активіста Сергія Стерненко прямо під вікнами президента Володимира Зеленського.

Відразу після того, як Шевченківський районний суд Києва обрав Сергію Стерненко запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, сотні активістів попрямували до будинку глави української держави.

Після того, як протестуючі прийшли до будинку, де проживає президент Володимир Зеленський, з натовпу хтось кинув потужну петарду прямо під вікна глави держави.

Також ми писали, що столичні поліцейські затримали чоловіка, який погрожував підірвати фірму, яка перебуває в його будинку, на момент затримання чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.

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Як повідомляла Politeka, Кличко розповів про посилення карантину в Києві: "Ситуація непроста".

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