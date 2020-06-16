15 червня у Києві під час акції під стінами Шевченківського районного суду поліцейські побили аспіранта КДУ Олександра Кір'якова, який також був учасником бойових дій на Донбасі.

Про це передає Politeka.net з посиланням на пресслужбу факультету університету.

Уточнюється, що поліцейські побили чоловіка, коли він уже лежав на землі.

"Таке нелюдське ставлення до громадянина, молодого дослідника і ветерана війни за незалежність не вкладається в рамки здорового глузду", - йдеться в повідомленні.

Представники факультету звернулися із заявою в поліцію. Також вони попросили керівництво правоохоронних органів відсторонити від роботи поліцейських, які побили ветерана.

Раніше повідомлялося, що під Шевченківським судом, де розглядається справа Сергія Стерненко, почалися зіткнення захисників активіста з поліцією.

У понеділок, 15 червня, у Києві почалося нове засідання у справі Стерненко, якого звинувачують у вбивстві людини. Перед судом знову зібралася група людей, які виступають на підтримку обвинуваченого. У якийсь момент між ними і поліцейськими, які забезпечували дотримання порядку на суді, почалися масові зіткнення.

Наголошується, що деякі активісти атакували окремі групи правоохоронців. У результаті поліцейські почали проводити затримання. Точно відомо про те, що були затримані троє осіб, у тому числі і один з організаторів акції.

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