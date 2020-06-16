15 июня в Киеве во время акции под стенами Шевченковского районного суда полицейские избили аспиранта КГУ Александра Кирьякова, который также является участников боевых действий на Донбассе.

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу факультета университета.

Уточняется, что полицейские избили мужчину, когда он уже лежал на земле.

"Такое бесчеловечное отношение к гражданину, молодому исследователю и ветерану войны за независимость не укладывается в рамки здравого смысла", - говорится в сообщении.

Представители факультета обратились с заявлением в полицию. Также они попросили руководство правоохранительных органов отстранить от работы полицейских, которые избивали ветерана.

Ранее сообщалось, что под Шевченковским судом, где рассматривается дело Сергея Стерненко, начались столкновения защитников активиста с полицией.

В понедельник, 15 июня, в Киеве началось новое заседание по делу Стерненко, которого обвиняют в убийстве человека. Перед судом снова собралась группа людей, выступающих в поддержку обвиняемого. В какой-то момент между ними и полицейскими, которые обеспечивали соблюдение порядка на суде, начались массовые столкновения.

Отмечается, что некоторые активисты атаковали отдельные группы правоохранителей. В результате полицейские начали проводить задержания. Точно известно о том, что были задержаны трое человек, в том числе и один из организаторов акции.

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