Адже можна просто перекрити

Після скандалу незаконну забудову в Києві "легалізували" за допомогою бордюру і відбійника

Як повідомляє Politeka.net, кричущим кадром на своїй сторінці в Facebook поділився блогер Сергій Наумович.

Раніше активіст опублікував кадри з будівництва торгового центру "April City" на станції швидкісного трамвая “Кільцева дорога”. Будівництво чудесним чином вилізла на проїжджу частину і зайняла цілу смугу на проспекті Леся Курбаса.

Сергій Наумович попередив киян, що біля будівлі ТЦ будуть збиратися пробки.

"Ну і зовнішній вигляд: структура дороги, відбійник.... і хоп! шматок будівлі стирчить", - зазначив блогер.

Радник мера Києва Віталія Кличка, Максим Бахматов, відповів в коментарях і заявив наступне: "Тупо шок. З'ясовуємо". Судячи за його словами, у мерії знати не знали про будівництво будівлі посеред дороги і поки тільки розводять руками.

В новому пості Сергій Наумович написав, що скандальний ділянка перебуває у комунальній власності і призначена для будівництва будівель кінцевої зупинки. "Тобто територія належить громаді, управління якою ми довірили муніципальної влади", - підкреслив автор.

На новому фото видно, як міська влада вирішила проблему з ТЦ:

"Нам дали зрозуміти, що це так і залишиться. Бровки і відбійник поставили під кутом, мовляв, так було задумано, підсипали камінчиків, а одна смуга проїжджої частини пішла "на користь знавців".

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