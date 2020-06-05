У Києві через повідомлення про мінування було зачинено станцію метро Майдан Незалежності та пересадку.

Повідомляється, що вхід та вихід на станцію зачинені, а на місці працює група саперів. Передає Politeka.net.

«Надійшов анонімний дзвінок про мінування», – повідомили представники метрополітену.

Станцію для громадян планують відкрити одразу, як закінчиться перевірка спеціальними службами всієї території зачиненої станції на наявність там вибухових предметів та речовин.

Популярні новини зараз

Обвал долара, нові правила карантину і підвищення пенсій – головне за ніч

Кароль разом з гарячим молодим артистом сполохала мережу заявою: "А як же Дан?"

«Дві тисячі штрафу»: у Приватбанку пояснили, звідки беруться борги на картках українців

Удар курсу, безкоштовні евробляхи і українці без грошей – головне за ніч
Показати ще

Раніше повідомлялося, що метро у Києві незабаром можуть знову закрити на карантин.

Як повідомляє Politeka.net, карантинны обмеження можуть знову посилити, згідно з новою постановою Кабміну від 3 червня. Про це пише видання "РБК".

Згідно з рішенням уряду, місцеві влади повинні скасувати пом'якшення карантину, якщо три доби поспіль будуть порушені санітарно-епідеміологічні норми. Якщо ситуація буде погіршуватися, потрібно зібрати регіональну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і прийняти відповідне рішення. Зокрема, закрити на карантинку метро та інший транспорт в містах.

4 червня в Україні зафіксували новий антирекорд захворюваності китайським вірусом через добу інфекцію виявили у 588 осіб. поточної епідемічної ситуації в регіоні. На цьому тижні в Києві показники в столиці перевищують норму, кількість хворих зростає з понеділка. Так напередодні Моз повідомив, що Київ не відповідає критеріям безпеки: инцидентность в столиці становить 13,28 осіб на 100 тисяч населення при нормі 12.

Також в метрополітені заявили, які нововведення чекають пасажирів метро з 1 липня.

Вже через місяць пасажири не зможуть пройти на станцію за жетонами - в касах їх замінять разові квитки з QR-кодом. В цілому ж метро повністю переходить на електронні проїзні. Для оплати киянам і гостям столиці доведеться вибрати один з сучасних варіантів:

KyivSmartCard;

Карта метро (до 31.03.2021);

Банківські картки з функцією безконтактної оплати (тільки на жовтих турнікетах);

Мобільні додатки Google Pay, Apple Pay і KyivSmartСard.

Нагадаємо, у метро Києва оголосили нові обмеження: кого не пустять на станцію.

Як повідомляла Politeka, Кличко розповів про посилення карантину в Києві: "Ситуація непроста".

Також Politeka писала, що вдарять по українцях новими обмеженнями і правилами: "З 7 червня почнуть штрафувати за...".

 

 