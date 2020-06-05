У Києві через повідомлення про мінування було зачинено станцію метро Майдан Незалежності та пересадку.

Повідомляється, що вхід та вихід на станцію зачинені, а на місці працює група саперів. Передає Politeka.net.

«Надійшов анонімний дзвінок про мінування», – повідомили представники метрополітену.

Станцію для громадян планують відкрити одразу, як закінчиться перевірка спеціальними службами всієї території зачиненої станції на наявність там вибухових предметів та речовин.

Раніше повідомлялося, що метро у Києві незабаром можуть знову закрити на карантин.

Як повідомляє Politeka.net, карантинны обмеження можуть знову посилити, згідно з новою постановою Кабміну від 3 червня. Про це пише видання "РБК".

Згідно з рішенням уряду, місцеві влади повинні скасувати пом'якшення карантину, якщо три доби поспіль будуть порушені санітарно-епідеміологічні норми. Якщо ситуація буде погіршуватися, потрібно зібрати регіональну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і прийняти відповідне рішення. Зокрема, закрити на карантинку метро та інший транспорт в містах.

4 червня в Україні зафіксували новий антирекорд захворюваності китайським вірусом через добу інфекцію виявили у 588 осіб. поточної епідемічної ситуації в регіоні. На цьому тижні в Києві показники в столиці перевищують норму, кількість хворих зростає з понеділка. Так напередодні Моз повідомив, що Київ не відповідає критеріям безпеки: инцидентность в столиці становить 13,28 осіб на 100 тисяч населення при нормі 12.

Також в метрополітені заявили, які нововведення чекають пасажирів метро з 1 липня.

Вже через місяць пасажири не зможуть пройти на станцію за жетонами - в касах їх замінять разові квитки з QR-кодом. В цілому ж метро повністю переходить на електронні проїзні. Для оплати киянам і гостям столиці доведеться вибрати один з сучасних варіантів:

KyivSmartCard;

Карта метро (до 31.03.2021);

Банківські картки з функцією безконтактної оплати (тільки на жовтих турнікетах);

Мобільні додатки Google Pay, Apple Pay і KyivSmartСard.

Нагадаємо, у метро Києва оголосили нові обмеження: кого не пустять на станцію.

Як повідомляла Politeka, Кличко розповів про посилення карантину в Києві: "Ситуація непроста".

Також Politeka писала, що вдарять по українцях новими обмеженнями і правилами: "З 7 червня почнуть штрафувати за...".