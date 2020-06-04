Протягом найближчих годин Київ накриє негода, синоптики прогнозують шквальний вітер та потужні грози.

Про це заявили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації, передає Politeka.net з посиланням на дані УкрГідрометцентру.

Також зазначається, що у Києві оголосили штормове попередження І рівня небезпечності. Киян закликали щільно закрити усі вікна, триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні.

На даний момент у столиці сонячно та тепло. З самого ранку у центральній частині Києві сухо, але був дощ на окраїні міста.

Нагадаємо, синоптики Українського гідрометцентру і Наталка Діденко прогнозують, що вже на цих вихідних місцями до +30 градусів.

Так, Діденко на своїй сторінці в Facebook розповіла, що 6 та 7 червня найспекотніше буде на Півдні, Сході і Дніпропетровській областях.

"Вже з 6-го червня тепло буде розкручуватися і далі нас чекають жаркі дні. На Трійцю в Україні очікується +23+28 градусів, на Півдні та Сході місцями до +30 градусів!", - написала синиптик.

Синоптики Українського гідрометцентру на карті показали, в яких регіонах у суботу, 6 червня і на Трійцю, 7 числа, буде спекотніше всього. У ці дні від опадів утримається переважно Схід і Південь України.

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