Будівельний "піар-хід" мера Віталія Кличка може обернутися транспортним колапсом для Києва

Про це пише "Знай.иа" зі слів експерта Олександра Кави, передає Politeka.net.

Ось уже довгі роки кияни чекають метро на Виноградарі і Троєщині. Віталій Кличко обіцяє відкрити нові станції і вже виділив на будівництво більше шести мільярдів гривень. Олександр Кава стверджує, що замість вирішення проблем київський мер лише створює нові.

"Кличко почав фінансувати будівництво метро на Виноградар лише тому, що планував відкрити перед майбутніми місцевими виборами, щоб зобразити з себе великого мера, який все робить для міста", - зазначив аналітик.

Олександр Кава нагадав, що цей проект зривається і навряд чи буде закінчений до мерських виборів у Києві. Плани Віталія Кличка йдуть прахом, а гроші вже виділені:

"Фінансувати його розпочали в минулому році, розраховуючи на те, що відкриття відбудеться до 2020 року, але виникли проблеми з підрядником – він вибився з термінів і виконати роботи вже не зможе до цієї осені".

Експерт попередив, що метро на Виноградар не зможе забезпечити нормальний проїзд для мешканців Києва. Нова лінія продовжує зелену гілку метрополітену, і без того перевантажену пасажирами:

"Ми просто ще догрузим зелену гілку і пересадочні вузли, які і так вкрай перевантажені і не справляються з існуючим пасажиропотоком".

За словами експерта, потрібно було зосередитися на Правобережному контурі" - нової лінії метро від станції "Вокзальна" до "Лук'янівській" з пересадкою на "Лук'янівську", туди може увійти станція "Подільська" з пересадкою на "Тараса Шевченка". Ця лінія стала плацдармом для продовження метро на Троєщину і допомогла б розвантажити переходи.

Кава також нагадав про звернення Київради до президента та Кабміну, в якому члени профільних комісій оцінили вартість будівництва в 40-50 мільярдів гривень.

"Бюджет Києва достатній для того, щоб профінансувати будівництво метро на Троєщину. Якби менше крали і не брали "відкатів" за 70 % від належних сум, то на все коштів вистачило б", - підкреслив експерт.

Він додав, що згаданий "Правобережний контур" обійдеться бюджету всього втричі дешевше - його можна побудувати за 15 мільярдів.

Нагадаємо, будівництво метро на Виноградар зупинилося: відео ПП.

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