Журналіст Андрій Пальчевський порівняв поведінку протестувальників в США та Україні

Цю тему він обговорював в ефірі політичного шоу на «112 каналі», передає Politeka.net. Пальчевський розкритикував протестувальників, які грабують і підпалюють магазини.

«Є поняття загальної культури. Наприклад, українська культура. Давайте згадаємо наші Майдани. Хтось грабував магазини? Ні. Я такого не пам'ятаю», - заявив журналіст.

Він згадав, як під час Майдану в сильний мороз стояв на вулиці поруч з компанією людей із Західної України. Пальчевський зазначає, що в магазини погрітися їх не пускали. А на пропозицію зламати двері і зайти люди заявили, що «кияни образяться за це». Замість того, щоб розбити чужу власність, люди поставили бочки на вулиці і грілися біля них.

«Це говорить про що? Що внутрішня культура не дозволяє українській людині красти у іншої української людини. І ці люди нам радять, як вести господарство, коли нам жінок відправляти на пенсію, як нам школи облаштовувати. МВФ - це ж проамериканська організація. А ми знаємо, яке у них завдання – щоб наші школи закрилися взагалі», - вважає Пальчевський.

Він підкреслив, що українці дуже терплячі. За 30 років вони стали біднішими, а як проходить черговий Майдан, все закінчується розмовами, і обирають тих самих олігархів.

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