У Віталія Кличка немає комплексного бачення розвитку Києва і самодостатності, щоб домогтися в цій галузі успіху

Як повідомляє Politeka.net, про це у новому випуску програми «Недобрий вечір» розповів її ведучий Ігор Лесєв. Він прокоментував відео, яке мер Києва записав зі своїм другом Арнольдом Шварценеггером з нагоди Дня міста у столиці. Журналіст порівняв колишнього губернатора Каліфорнії з Кличком і зазначив, що це порівняння явно не на користь останнього.

«Але проблема з Кличком в іншому. У нього немає комплексного бачення розвитку міста. Він дрібний сам по собі», - зазначив Лесєв.

Він нагадав, що Кличко віддав столицю «на розтерзання» забудовникам і «смотрящим». За словами ведучого, мер просто не думає про те, яким місто має стати через кілька років. Через це у Києва накопичилося багато проблем, які залишаються невирішеними.

«Вся його команда заточена на одну функцію – тирити на схемах… І ось цим він відрізняється від свого кореша Шварценеггера. Той, повторюся, був не ідеальним губернатором. Але Арні робив так, щоб мільйони людей з усієї планети мріяли переїхати до Каліфорнії. А Кличко сам в свої робочі дні на побивку їде в Каліфорнію. Мер-мандрівник для якого Київ – баблове джерело красивого життя», - наголосив ведучий.

Він додав, що Шварценеггер сильно здивувався б, побачивши, що коїться в Києві при мері Кличку.

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