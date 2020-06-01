Потрібно бути до цього готовим

З 1 червня в метро Києва почали діяти більш суворі правила

Як повідомляє Politeka.net, заступник начальника "Київського метрополітену" Наталія Макогон розповіла подробиці в ефірі телеканалу Україна 24.

Співробітники підземки готуються до збільшення пасажиропотоку, тому що все більше людей починають користуватися цим видом транспорту. Крім того, з початком літа поновлюється повідомлення з передмістями - місцеві жителі зможуть приїжджати в Київ і користуватися метро.

За словами Наталії Макогон, метрополітен буде вводити обмеження на окремих станціях, якщо там буде дуже багато людей. Зараз співробітники стежать за пасажиропотоком в реальному часі і аналізують, наскільки складно дотримуватися безпечної дистанції.

зокрема, на станціях можуть частково закривати входи, залишивши тільки одну-дві двері для проходу. Як зазначила Наталія Макогон, впускати на станцію усіх пасажирів - обмеження потрібні, щоб люди не товпилися всередині. Такі заходи підземка практикує вже давно, наприклад, під час великих концертів чи футбольних матчів.

«Всі пасажири поїдуть. Ми зупиняємо тільки пасажирів без масок», — підкреслила представник метрополітену.

Нагадаємо, що з-за карантину метро майже два місяці був закритий для пасажирів. Підземка відновила роботу тільки з 25 травня.

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