Вантажний автомобіль провалився в яму на жвавій дорозі в Києві

Як повідомляє Politeka.net, фотографія інциденту з'явилася в соціальній мережі Facebook.

Асфальт обвалився на вулиці Дегтярівській. На опублікованому кадрі видно, що вантажівка одним колесом потрапив у великий провал і міцно засів по саму кабіну. Варто відзначити, що яма-невидимка причаїлася в калюжі, тому її складно помітити під час руху.

Кияни відреагували на подію в коментарях до посту:

"Там десь о 8.30 так само потрапив в яму паркеник... тепер і вантажівка"; "асфальт рідко, в основному лайно"; "Зашибісь, я так розумію перед поворотом на Шамрила??? Знатна пробка буде"; "Чого дивуватися те, дорога для проїзду великих вантажних автомобілів не призначена. Не асфальт лайно, а дорога не розрахована на проїзд великовантажного транспорту. Ось асфальт і провалюється і розповзається. А потім хтось влітає в цю яму, навіть порожнім. Засиплють, а вночі далі міксера і кар'єрні машини знову і провалять там все".

Раніше в Печерському районі Києва під асфальт провалилася ремонтна машина. На вулиці Переславинской під землю пішов трактор, який повинен був усунути іншу аварію.

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