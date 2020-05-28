Влада Києва відмовилися відкривати столичні пляжі з 1 червня

Як повідомляє Politeka.net, відкриття купального сезону перенесуть мінімум на тиждень. Про це головний санітарний лікар Києва Олег Рубан заявив виданню "РБК-Україна".

Нещодавно в КМДА повідомили, що планують відкрити пляжі Києва вже з початку літа, проте державні інспектори вирішили по-іншому. Щоб відкритися, кожен пляж має отримати санітарний паспорт, а процедура потребує часу.

Як зазначає Рубан, зараз Госпотребслужба та Управління з надзвичайних ситуацій перевіряють 14 пляжних зон по всій столиці, обстежують дно водойм. Пляжі відкриють після того, як отримають офіційний дозвіл.

"Всі ці заходи вже почали, вони можуть проводитися 7-10 днів. Тому можемо говорити, що в найбільш перспективному варіанті відкриття пляжів відбудеться 7-10 числах", - пояснив Олег Рубан.

Ще пізніше планують перевірити воду в Дніпрі. За словами головного санлікаря, проводити лабораторні дослідження можна при температурі від 17 градусів, поки ж річка прогрілася тільки до 14 градусів. Коли потепліє, фахівці зможуть протестувати пісок, річкову та питну воду (у фонтанчиках).

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