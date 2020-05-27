Метро у Києві можуть знову закрити на карантин

Як повідомляє Politeka.net, про це в ефірі ObozTV попередив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

З 25 травня в столиці і по всій Україні відновив роботу метрополітен, і влада пильно стежать за ситуацією. За словами заступника голови Моз, цифри швидко вкажуть на погіршення епідеміологічної обстановки.

"Якщо там є порушення протиепідемічних заходів, то я думаю, що досить швидко ми це відчуємо на статистику, яка не дає нам брехати і лукавити ", - підкреслив він.

Віктор Ляшко прокоментував заяви про те, що в Європі метро продовжує працювати навіть під час карантину, і звернув увагу українців на дотримання обмежень. Він закликав людей тримати дистанцію і правильно носити маски, закриваючи рот і ніс: "Якщо прописано, що потрібно заходити в транспорт у медичній масці, якщо прописано, що треба дотримувати дистанцію, то ці норми повинні дотримуватися".

Головний санлікар наголосив, що Мінздоров'я може відмовитися від ослаблення карантину в разі нового спалаху захворювання.

"Пройшов перший день, перевізникам потрібно оцінити все, що сталося, внести корективи і зробити все можливе, щоб запобігти поширенню коронавирусной хвороби. Щоб нам не довелося переглядати ті підходи, які вже введені, і не вводити додаткових обмежень", - заявив головний санлікар.

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