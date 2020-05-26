Київське метро трусило масштабне ПП через день після його відкриття, на місце інциденту довелося викликати медиків

Як повідомляє Politeka, кадри опубліковані у Facebook на сторінці «Київ Оперативний».

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«Неадекватні підлітки забили чоловіка за зауваження. Четверо неадекватних підозрюваних, серед яких були і неповнолітні, перебуваючи у вагоні метро, між станціями «Оболонь» і «Почайна» почали щось дуже голосно з'ясовувати між собою. Звичайно, без нецензурної лайки не обійшлося», - йдеться в повідомленні.

Після цього, стверджують журналісти, їм підійшов зробити зауваження двадцятирічний чоловік. Однак у відповідь його почали бити. В результаті, його прийшлося госпіталізувати.

«20-річний чоловік підійшов зробити йому зауваження, але вони накинулися на нього і почали бити. Руками і ногами, навіть після того, як чоловік втратив свідомість. Поліція Києва провела розслідування і встановила цих малолітніх шакалів. За погодженням з прокуратурою міста Києва, їм повідомлено про підозру. Зараз вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу», - наголошується в тексті.

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