Скільки ще це буде тривати?

У Києві поломка Південного мосту викликала масштабний затор

Як повідомляє Politeka.net, про причини аварії прес-служба КМДА написала в Facebook.

26 травня, на Південному мосту обірвалося частина верхнього листа на одному з деформаційних швів. У "Київавтодорі" заявили, що фахівцям знадобиться 3-4 години на ремонт.

Аварія значно ускладнила рух на Правий берег. Як повідомляють очевидці, велика пробка утворилася на проспекті Бажана в районі станції метро "Позняки". Вона тягнеться від Південного мосту до в'їзду в столицю з боку Бориспільського шосе.

Кияни обурилися подією в соціальних мережах. Городяни пишуть, що Південний міст ламається вже не вперше за останній час, незважаючи на ремонти деформаційних швів:

"Скільки ремонтували той міст і знову аварійна ситуація"; "Деформаційні шви вже по другому колу ремонтують.

Є план зі строками, де їх можна побачити?"; "Може передати мости туркам в управління"; "А на Північному мосту ситуацію хтось з вас контролює, що там робиться вірніше, нічого не робиться..."; "Хіба ремонтували, гроші відмивали!"; "Щороку ремонтують по 6 швів, і так триває ремонт нескінченно".

Нагадаємо, скляний міст Кличко знову "втомився", з'явилися фото: "Весь ходором ходить".

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