Через аварію в Києві посеред вулиці утворився фонтан з окропом

Як повідомляє Politeka.net, поділилися очевидці в соціальних мережах кадрами події (щоб подивитися, скрольте вниз).

20 травня на вулиці Леваневського в результаті гідравлічних випробувань прорвало трубу. Прямо посеред проїжджої частини з люка вдарив гейзер, потоки гарячої води виплеснулися на кілька метрів вгору і облили машини, припарковані поруч.

"Якщо не хочете неприємностей - краще об'їхати", - радить автор публікації.

Кияни висміяли новий столичний фонтан в коментарях:

"Кличко говорив,що на День Києва відкриє всі фонтани!))) Але у нього завжди з випередженням всі працюють"; "Кип`яточок. Кип'яток. Ти вже пробував, дружок?"; "Так а там і асфальт не скрізь кладуть,після чергового прориву. А навіщо?"; "Скоро і фіорди у Києві з'являться"; "Так ось чому відключили гарячу воду"; "Новий фонтан відкрили"; "інфраструктура готується до туристичного сезону".

На Леваневського, внаслідок якихось чергових випробувань, прорвало трубу і утворився гейзер. Якщо не хочете неприємностей - краще об‘їхати Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 20. Mai 2020

Раніше стало відомо, що КМДА замовила новий фонтан на Володимирську гірку в Києві за ціною елітного котеджу. ТОВ "Центр-Буд" найняли побудувати пам'ятка з підпорами і гранітними прикрасами за 9,64 мільйона гривень.

Нагадаємо, "новий фонтан Кличко": в центрі Києва прорвало трубу, з'явилося відео ПП.

Як повідомляла Politeka, центр Києва залило окропом після аварії: відео потопу.

Також Politeka писала, що Кличко розгнівав киян шалений витівкою під час карантину: "У всіх районах...".