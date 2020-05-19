Стало відомо, як саме влада послабить обмежувальні заходи в Україні

Як передає Politeka.net, про це в ефірі українського телеканалу розповів глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль.

За його словами, метрополітен у столиці та інших містах планують запустити вже 25 травня.

Він також зазначив, що кількома днями раніше вступить в силу рішення про ослаблення деяких норм карантину в Україні, і анонсував відкриття дитячих садків.

"З 25 числа, тобто ми беремо ще час на технічну підготовку. уряд дозволить роботу дитячих садків, а також роботу метрополітену", - додав Шмигаль в ефірі телеканалу.

Прем'єр-міністр також заявив, що 22 травня карантин на території України буде продовжений, але його переведуть на адаптивну модель з низкою пом'якшень.

"Тобто ми дозволимо рух міського та приміського наземного транспорту. Ми дозволимо проведення спортивних змагань. Ми також відкриємо готелі, крім хостелів. Роботу готелів дозволимо без роботи ресторанів і басейнів. Також буде пом'якшена можливість проведення служб у храмах", - резюмував глава уряду в ефірі телеканалу.

Раніше ми розповідали, що в МОЗ анонсували запуск авіасполучення в Україні. За словами головного санлікаря Віктора Ляшка, авіасполучення в Україні можуть відновити одночасно з країнами Європейського Союзу вже 15 червня, але за умови, що ситуація з китайським смертельним вірусом не буде погіршуватися.

"Разом з громадським транспортом буде відкриватися і міжобласне сполучення. Авіаційне сполучення всередині країни - це один з етапів. Зовнішнє авіаційне сполучення, думаю, буде пов'язано з тим, як все буде відбуватися в ЄС. Європейські країни говорять про дату 15 червня, на яку вони налаштовуються, щоб відкрити кордони всередині ЄС", - заявив головний санлікар України.

Нагадаємо, карантин в Україні можуть продовжити до вересня, в Раді розкрили деталі.

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