Маршрутки почали возити людей по Києву, не чекаючи офіційного дозволу міської влади
Як повідомляє Politeka.net, кияни зняли відбувається на відео. Ролик з'явився в телеграм-каналі «Х**вий Київ».
Проти умов карантину пішов автобус № 500, який перевозить пасажирів від вулиці Північної до центрального Залізничного вокзалу. На своєму сайті перевізник зазначає, що в маршрутку пускають тільки поспециальным перепустками, кадри очевидців змушують засумніватися в цьому.
Як видно на ролику, перед зупинкою на Героїв Дніпра зібралося багато людей - черга розтягнулася на сотні метрів. І це під час дощу (багато киян стояти під парасольками). Автор запису зазначив, що перевізники втомилися "карантинити", а маршрут "почав працювати без божественного дозволу".
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Варто відзначити, що мер Києва Віталій Кличко планує запустити наземний транспорт тільки з 22 травня, а метро - з 25-го. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов підтвердив, що підземка зможе запрацювати вже з 25 травня. За його словами, столиця отримає від Кабміну список вимог, і якщо зможе їх виконати - Моз дасть добро.
Нагадаємо, Кличко розповів про посилення карантину в Києві: "Ситуація непроста".
Як повідомляла Politeka, Кличко ошелешив киян рішенням з карантину: "Оплатіть громадяни"
Також Politeka писала, що у Києві запустили потяги метро, з'явилося відео з підземки.