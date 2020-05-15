Маршрутки почали возити людей по Києву, не чекаючи офіційного дозволу міської влади

Як повідомляє Politeka.net, кияни зняли відбувається на відео. Ролик з'явився в телеграм-каналі «Х**вий Київ».

Проти умов карантину пішов автобус № 500, який перевозить пасажирів від вулиці Північної до центрального Залізничного вокзалу. На своєму сайті перевізник зазначає, що в маршрутку пускають тільки поспециальным перепустками, кадри очевидців змушують засумніватися в цьому.

Як видно на ролику, перед зупинкою на Героїв Дніпра зібралося багато людей - черга розтягнулася на сотні метрів. І це під час дощу (багато киян стояти під парасольками). Автор запису зазначив, що перевізники втомилися "карантинити", а маршрут "почав працювати без божественного дозволу".

Варто відзначити, що мер Києва Віталій Кличко планує запустити наземний транспорт тільки з 22 травня, а метро - з 25-го. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов підтвердив, що підземка зможе запрацювати вже з 25 травня. За його словами, столиця отримає від Кабміну список вимог, і якщо зможе їх виконати - Моз дасть добро.

Нагадаємо, Кличко розповів про посилення карантину в Києві: "Ситуація непроста".

Як повідомляла Politeka, Кличко ошелешив киян рішенням з карантину: "Оплатіть громадяни"

Також Politeka писала, що у Києві запустили потяги метро, з'явилося відео з підземки.