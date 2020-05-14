Не все так просто

Мер Києва Віталій Кличко вирішив відкрити метро, але попросив їм не користуватися

Як повідомляє Politeka.net, голова КМДА звернувся до киян під час онлайн-конференції 14 травня.

Віталій Кличко нагадав, що Київ почав поступово виходити з карантину. Він зажадав, щоб мешканці столиці по можливості дотримувалися колишніх обмежень і не ризикували. За його словами, вірус ще не відступив.

"Ті, хто поки можуть працювати дистанційно, продовжуйте це робити. Бо так безпечніше для вашого здоров'я", - зазначив мер.

Кличко також зазначив, що багато жителів міста вже вийшли на роботу, а от громадський транспорт поки запускати не поспішають. За словами мера, він звернувся до Кабміну з проханням відкрити метро. І тут же попросив киян спускатися в підземку тільки в крайніх випадках, як це роблять жителі Європи.

"Це не означає, що їм потрібно буде користуватися, не враховуючи ситуацію, в якій ми живемо вже більше двох місяців. Будьте розсудливими, думайте, перш за все, про свою безпеку!", - підсумував Віталій Кличко.

Користувачі соціальних мереж обурилися заявою мера. Багато хто вважає, що обмеження знімають в неправильному порядку:

"Це ідіотизм, а не карантин! Ресторани відкрили, а метро закрито! У ресторанах сидять за кожним столиком по кілька чоловік і звичайно без всяких масок"; "Транспорт запустити не можуть, а воду гарячу відключили"; "Віталій! Як бути з пробками? По місту їздити неможливо?"; "Чим лякати людей, краще б сходи на метро Кловській полагодив".

Нагадаємо, Кличко розповів про посилення карантину в Києві: "Ситуація непроста".

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