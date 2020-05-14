Металеві частини конструкції відірвалися від шляхопроводу і впали на зупинку в Києві

Як повідомляє Politeka.net, очевидці зняли подію на відео і опублікували в соціальній мережі Facebook (щоб подивитися, скрольте вниз).

13 травня десятки метрів огорожі відвалилися на підйомі по вулиці Новокостянтинівській в бік Оболонського району. Частини конструкції впали на дорогу, по якій в той момент їхало багато автомобілів.

Крім того, як показали очевидці на відео, кілька секцій огорожі звалилися на зупинку громадського транспорту і галявину за нею. За попередньою інформацією, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Користувачі соцмереж прокоментували інцидент. Багато обурилися, що міська влада не подбали про безпеку людей:

"Цікаво, чому обов'язково чекати 40 років до капремонту, а не фарбувати паркан раз на два роки"; "нормально парканчик втомився 🤦😡"; "Менше фарбувати треба було 2014! А робити повноцінний ремонт!"; "Терміново потрібно виділити 4 млн доларів на ремонт !"; "Не плутайте (обвалився і втомився)))".

Безпека громадян понад усе💪🏻 На вулиці Новоконстантинівській, на підйомі, що веде на шляхопровід, у бік Оболоні, відвалився величезний шмат загороджувального паркану. На щастя, нікого із перехожих не зачепило. Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 13. Mai 2020

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив про будівництво нової пам'ятки. За словами голови КМДА, столиця повинна розвиватися, незважаючи на карантин. А тому фонтан у вигляді Архистратига Михаїла збираються поставити в Києві у верхній частині парку «Володимирська гірка», за Михайлівським Золотоверхим собором.

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