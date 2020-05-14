Металеві частини конструкції відірвалися від шляхопроводу і впали на зупинку в Києві
Як повідомляє Politeka.net, очевидці зняли подію на відео і опублікували в соціальній мережі Facebook (щоб подивитися, скрольте вниз).
13 травня десятки метрів огорожі відвалилися на підйомі по вулиці Новокостянтинівській в бік Оболонського району. Частини конструкції впали на дорогу, по якій в той момент їхало багато автомобілів.
Крім того, як показали очевидці на відео, кілька секцій огорожі звалилися на зупинку громадського транспорту і галявину за нею. За попередньою інформацією, в результаті інциденту ніхто не постраждав.
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Користувачі соцмереж прокоментували інцидент. Багато обурилися, що міська влада не подбали про безпеку людей:
"Цікаво, чому обов'язково чекати 40 років до капремонту, а не фарбувати паркан раз на два роки"; "нормально парканчик втомився 🤦😡"; "Менше фарбувати треба було 2014! А робити повноцінний ремонт!"; "Терміново потрібно виділити 4 млн доларів на ремонт !"; "Не плутайте (обвалився і втомився)))".
Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив про будівництво нової пам'ятки. За словами голови КМДА, столиця повинна розвиватися, незважаючи на карантин. А тому фонтан у вигляді Архистратига Михаїла збираються поставити в Києві у верхній частині парку «Володимирська гірка», за Михайлівським Золотоверхим собором.
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