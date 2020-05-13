У столиці вже наступного тижня відновлять роботу громадського транспорту - для всіх - але з деякими умовами

Як передає Politeka.net, громадський транспорт, включаючи метро, запрацює у звичайному режимі після 22 травня.

Ообитиметься це поступово з поетапним нарощуванням маршрутів і рухомого складу.

При цьому передбачається, що свідомі кияни будуть їздити тільки на роботу і у важливих невідкладних справах. Індивідуальні засоби захисту у вигляді масок, рукавичок також ніхто не відміняв, як і дотримання соціальної дистанції.

Примітно, що раніше в середу, 13 травня, під час звіту роботи уряду в Раді прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, заявив, що відновлення транспорту відбудеться тільки при певних умовах. Голова Кабміну озвучив невтішний прогноз українським автоперевізникам, які влаштували масштабний бунт під вікнами Кабінету міністрів.

За його словами, міжміські, міські перевезення і метро сприяють надзвичайно швидкому і широкому поширенню смертельного китайського вірусу по країні і роблять неможливим його локалізацію.

Відновлення роботи транспорту при дотриманні певних правил, як стверджує Шмигаль, буде починатися з третього етапу ослаблення карантину.

"Зараз це однозначно призведе до спалаху, який поверне країну назад, до початку карантину", - заявив прем'єр.

Нагадаємо, МОЗ визначився з датами, коли можливі наступні ослаблення карантинних заходів. Голова відомства Максим Степанов назвав прогнозовані дати під час брифінгу в середу, 13 травня.

Наголошується, що у відомстві є чіткий алгоритм повного зняття карантину. Таких послаблень слід очікувати 22 травня, потім 1 червня, 11 червня і так далі. Карантин буде припинений, якщо в країні складеться сприятлива епідеміологічна ситуація, додав міністр.

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