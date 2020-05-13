В столице уже на следующей неделе возобновят работу общественного транспорта - для всех - но с некоторыми условиями

Как передает Politeka.net, общественный транспорт, включая метро, заработает в обычном режиме после 22 мая.

Будет делаться это постепенно с поэтапным наращиванием маршрутов и подвижного состава.

При этом предполагается, что сознательные киевляне будут ездить только на работу и по важным неотложным делам. Индивидуальные средства защиты в виде масок, перчаток также никто не отменял, как и соблюдение социальной дистанции.