З 12 травня у Києві почали відключати гарячу воду у всіх районах, незважаючи на обіцянку мера Віталія Кличка

Як повідомляє Politeka.net, про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв. Прес-служба адміністрації розкрила деталі на сторінці Facebook.

У Києві розпочинаються гідравлічні випробування, які покликані підготувати теплові мережі до майбутньої зими і запобігти можливі аварії. В процесі комунальники будуть поетапно відключати гарячу воду. Випробування проводитимуть у всіх районах столиці.

"Передбачається, що на кожній окремій ділянці гідравлічні випробування триватимуть близько двох тижнів. В даний час теплові пункти відключати, а подача гарячого водопостачання тимчасово припинятися", - пише прес-служба КМДА.

Користувачі соціальних мереж обурені рішенням міської влади. Вони нагадали, що мер Віталій Кличко обіцяв не відключати гарячу воду до закінчення карантину. Багато киян в коментарях звинувачують главу КМДА у брехні:

"Кличко ж казав, що не буде цього робити поки люди на карантині по домівках сидять !!! Брехло! Транспорт не ходить, тому люди до сих пір не мають можливості для роботи добиратися!"; "Залишайтеся вдома, а ми вам гарячу воду відключимо. Дякую пане боксер, ти "кращий" у світі заходів"; "Взагалі-то Кличко обіцяв, що під час карантину ніякого відключення води не буде. Тим більше, знаємо ми ваші 2 тижні, мінімум до жовтня будете довбатися з тими випробуваннями"; "Знову на півроку відключать воду! Як же це набридло!!!Півроку без гарячої води і це столиця! Ганьба, сором і відсутність зручностей - це по-нашому. А як же обіцянки не відключати воду на карантині?"; "Позорище...слова з ділом розходяться... Або хтось страждає провалами в пам'яті. А нічого, що карантин і всі діти вдома... нехай у холодній воді миються".

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