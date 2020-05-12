С 12 мая в Киеве начали отключать горячую воду во всех районах, несмотря на обещание мэра Виталия Кличко

Как сообщает Politeka.net, об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев. Пресс-служба администрации раскрыла детали на странице в Facebook.

В Киеве начинаются гидравлические испытания, которые призваны подготовить тепловые сети к будущей зиме и предотвратить возможные аварии. В процессе коммунальщики будут поетапно отключать горячую воду. Испытания будут проводить во всех районах столицы.

"Предполагается, что на каждом отдельном участке гидравлические испытания продлятся около двух недель. В настоящее время тепловые пункты отключать, а подача горячего водоснабжения временно прекращаться", - пишет пресс-служба КГГА.

Пользователи социальных сетей возмутились решением городских властей. Они напомнили, что мэр Виталий Кличко обещал не отключать горячую воду до окончания карантина. Многие киевляне в комментариях обвиняют главу КГГА во лжи:

"Кличко же говорил, что не будет этого делать пока люди на карантине по домам сидят !!! Брехло! Транспорт не ходит, поэтому люди до сих пор не имеют возможности для работы добираться!"; "Оставайтесь дома, а мы вам горячую воду отключим. Спасибо господин боксер, ты "лучший" в мире мер"; "Вообще-то Кличко обещал, что во время карантина никакого отключения воды не будет. Тем более, знаем мы ваши 2 недели, минимум до октября будете довбатися с теми испытаниями"; "Опять на полгода отключат воду! Как же это надоело!!!Полгода без горячей воды и это столица! Позор, стыдоба и отсутствие удобств - это по-нашему. А как же обещания не отключать воду на карантине?"; "Позорище...слова с делом расходятся... Или кто-то провалами в памяти страдает. А ничего, что карантин и все дети дома... пусть в холодной воде моются".

Напомним, Кличко рассказал об ужесточении карантина в Киеве: "Ситуация непростая".

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