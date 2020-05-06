Мер Віталій Кличко пояснив, чому Київ у черговий раз затопило, і нарвався на критику

Як повідомляє Politeka.net, голова КМДА звинуватив киян у тому, що зливова система засмітилася. Про це він розповів під час брифінгу 6 травня.

За словами Віталія Кличка, Київ після двох сухих місяців весни накрили аномальні дощі. Вони призвели до того, що "в столиці за три дні випала місячна норма опадів".

Гидрослужба "Киеавтодора" приступила до роботи в посиленому режимі, вона вивела на вулиці спецтехніку. Особливо проблемними стали ділянки біля станцій метро "Дорогожичі" та "Лівобережна". Київський мер стверджує, що жителі міста теж винні в сформованій ситуації закликав їх стежити за чистотою. Він також зізнався, що в Києві є 800 кілометрів зливової каналізації, значну частину яких не оновлювали десятиліттями.

"Комунальні служби знову здійснять очищення стоків. Адже шквальний вітер зриває листя та сміття, який забивається в решітки зливостоків. Я звертаюся до жителів міста не викидати сміття на вулиці, тому що його теж відносить до стоки", - заявив Віталій Кличко.

У свою чергу, кияни обурені словами градоначальника в соціальних мережах. Вони висміяли безглузді виправдання Віталія Кличка і зажадали вжити заходів, щоб потоп не повторився в наступний раз:

"Може зливову каналізацію чистити? та ні, маячня якась"; "Переїхати в гори"; "ніяк, тому що адекватним плануванням забудови міста займатися нікому, а населення вважає, що все норм, "як у Європі". І смердючі смітники теж норм, у Європі такі теж є, нам ще щури в метро потрібні"; "Потрібно в день випивати не менше двох літрів води!"; "Кличко на мило і поставити нормального мера якого штрафувати за неправильну роботу"; "Знести всюдисущі гетто з гівна і палиць (ака новобудови), якими заблокували всю дощову каналізацію міста"; "Прийняти закон про дедождизации!".

Нагадаємо, Кличко попередив киян про нові правила карантину: "Сьогодні в столиці вже...".

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