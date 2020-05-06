Мэр Виталий Кличко объяснил, почему Киев в очередной раз затопило, и нарвался на критику

Как сообщает Politeka.net, глава КГГА обвинил киевлян в том, что ливневая система засорилась. Об этом он рассказал во время брифинга 6 мая.

По словам Виталия Кличко, Киев после двух сухих месяцев весны накрыли аномальные дожди. Они привели к тому, что "в столице за три дня выпала месячная норма осадков".

Гидрослужба "Киеавтодора" приступила к работе в усиленном режиме, она вывела на улицы спецтехнику. Особенно проблемными стали участки возле станций метро "Дорогожичи" и "Левобережная". Киевский мэр утверждает, что жители города тоже виноваты в сложившейся ситуациии призвал их следить за чистотой. Он также признался, что в Киеве есть 800 километров ливневой канализации, значительную часть которых не обновляли десятилетиями.

"Коммунальные службы снова осуществят очистку стоков. Ведь шквальный ветер срывает листья и мусор, который забивается в решетки ливнестоков. Я обращаюсь и к жителям города не выбрасывать мусор на улице, потому что его тоже относит в стоки", - заявил Виталий Кличко.

В свою очередь, киевляне возмутились словами градоначальника в социальных сетях. Они высмеяли нелепые оправдания Виталия Кличко и потребовали принять меры, чтобы потоп не повторился в следующий раз:

"Может ливневки чистить? да не, бред какой-то"; "Переехать в горы"; "никак, потому что адекватным планированием застройки города заниматься некому, а население считает, что все норм, "как в Европе". И помойки вонючие тоже норм, в Европе такие тоже есть, нам ещё крысы в метро нужны"; "Нужно в день выпивать не менее двух литров воды!"; "Кличко на мыло и поставить нормального мэра которого штрафовать за неправильную работу"; "Снести вездесущие гетто из говна и палок (ака новостройки), которыми заблокировали всю ливневку города"; "Принять закон о дедождизации!".

Напомним, Кличко предупредил киевлян о новых правилах карантина: "Сегодня в столице уже...".

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