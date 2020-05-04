Телеведучий Андрій Пальчевський розповів, куди йдуть гроші столичного бюджету в розпал карантину

Як передає Politeka.net, свої думки з цього приводу він озвучив на своїй сторінці в Facebook (Щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

«Поки над Києвом гроза у всіх сенсах цього слова, політична гроза зріє теж. Скоро люди дізнаються, що чудовий мер виділив гроші на свій проект під назвою «зоопарк». Я, звичайно, розумію, що в епоху вірусу немає нікого важче, ніж бегемоти. І жалість переповнює наші серця. Десь не доїдають єноти, бігають голодні вовки. Але я нагадую, що у нас крім цього живуть і працюють голодні люди», - наголосив Пальчевський.

пальчевский

За його словами, якщо і виділяти куди-небудь гроші, то, в першу чергу, на допомогу лікарям, а також всім сім'ям (киян чи ні – не важливо).

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«Що за ідіотські проекти? Розв'язка біля Шулявського мосту… Це щоб було потім, чим похизуватися перед виборами. Тільки хто буде вибирати? Дурниці все це. Про людей треба думати», - підсумував він.

Раніше ми писали, що Пальчевський розкритикував дії уряду. Він заявив, що кріпосне право, завдяки прем'єр-міністру, відродиться, а українців почнуть відправляти збирати чужі врожаї під спеціальним санітарним конвоєм.

так людям или в зоопарк??

так людям или в зоопарк??

Gepostet von Андрей Пальчевский am Montag, 4. Mai 2020

Нагадаємо, що Пальчевський жорстко розніс владу за скандал з масками з "Мрії": "Знову невдача, скільки можна влітати!".

Як повідомляла Politeka, Зеленський вибрав найгірший шлях для виходу з карантину, Пальчевський розкрив подробиці: "будуть злидні і...".

Також Politeka писала, що Зеленський допустив три фатальні помилки, Пальчевський виніс вердикт президенту.