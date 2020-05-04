Деньги идут не туда, куда нужно

Телеведущий Андрей Пальчевский рассказал, куда идут деньги столичного бюджета в разгар карантина

Как передает Politeka.net, свои мысли по этому поводу он озвучил на своей страничке в Facebook (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца).

«Пока над Киевом гроза во всех смыслах этого слова, политическая гроза зреет тоже. Скоро люди узнают, что чудесный мэр выделил деньги на свой проект под названием «зоопарк». Я, конечно, понимаю, что в эпоху вируса нет никого тяжелее, чем бегемоты. И жалость переполняет наши сердца. Где-то не доедают еноты, бегают голодные волки. Но я напоминаю, что у нас кроме этого живут и работают голодные люди», - подчеркнул Пальчевский.

По его словам, если и выделять куда-либо деньги, то, в первую очередь, на помощь врачам, а также всем семьям (киевлян или нет – не важно).

«Что за идиотские проекты? Развязка у Шулявского моста… Это чтоб было потом, чем пощеголять перед выборами. Только кто будет выбирать? Глупости все это. О людях нужно думать», - подвел итог он.

Ранее мы писали, что Пальчевский раскритиковал действия правительства. Он заявил, что крепостное право, благодаря премьер-министру, возродится, а украинцев начнут отправлять собирать чужие урожаи под специальным санитарным конвоем.

так людям или в зоопарк?? так людям или в зоопарк?? Gepostet von Андрей Пальчевский am Montag, 4. Mai 2020

Напомним, что Пальчевский жестко разнес власть за скандал с масками из "Мрии": "Опять неудача, сколько можно влетать!".

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