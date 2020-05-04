У центрі Києва підприємці повстали проти нерівних умов роботи під час карантину і дійшли до мера Віталія Кличка
Як повідомляє Politeka.net, відео з місця подій з'явилося в соціальній мережі Facebook.
Незадоволені підприємці вийшли до будівлі Київської міської адміністрації, яка розташована по вулиці Хрещатик, 36. Представники Фопів зажадали зробити умови для роботи малого і середнього бізнесу під час карантину.
Як повідомляють очевидці, кількох мітингувальників вирушили в КМДА на зустріч з керівництвом Києва і мером Віталієм Кличком. Нібито, глава міста поговорив з ними і пішов на поступки.
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Користувачі соціальної мережі відреагували на демонстрацію. Багато підтримали протест в коментарях:
"Хай відкриє ринки"; "Обіцяти не значить робити"; "довели підприємців до ручки, навіть на маску не вистачило"; "П*здить вже пора, а не мітингувати! Кожен раз, отримуючи вотум довіри від нас, вони нас же все далі заганяють в ж*пу! Вибачте, але нормальних слів вже просто не залишилося в лексиконі".
Раніше українці влаштували масштабну акцію протесту з-за карантину в самому центрі Києва. Підприємці з різних регіонів країни вийшли на Майдан через неможливість працювати під час карантину.
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