В центре Киева предприниматели взбунтовались против неравных условий работы во время карантина и дошли до мэра Виталия Кличко

Как сообщает Politeka.net, видео с места событий появилось в социальной сети Facebook.

Недовольные предприниматели вышли к зданию Киевской городской администрации, которая расположена по улице Крещатик 36. Представители ФОПов потребовали сделать условия для работы малого и среднего бизнеса во время карантина.

Как сообщают очевидцы, нескольких митингующих отправились в КГГА на встречу с руководством Киева и мэром Виталием Кличко. Якобы, глава города поговорил с ними и пошел на уступки.

Пользователи социальной сети отреагировали на демонстрацию. Многие поддержали протест в комментариях:

"Пусть рынки откроет"; "Обещать не значить делать"; "довели предпринимателей до ручки, даже на маску не хватило"; "П*здить уже пора, а не митинговать! Каждый раз, получая вотум доверия от нас, они нас же всё дальше загоняют в ж*пу! Простите, но нормальных слов уже просто не осталось в лексиконе".

Четырех представителей от митингующих предпринимателей запустили на встречу с руководством Киева. Видео: Антон Поляков Gepostet von Информатор Киев am Montag, 4. Mai 2020

Ранее украинцы устроили масштабную акцию протеста из-за карантина в самом центре Киева. Предприниматели из разных регионов страны вышли на Майдан из-за невозможности работать во время карантина.

Напомним, как на Майдане: новый бунт разгорелся в Киеве, никакой карантин не поможет, кадры с места.

Как сообщала Politeka, массовый бунт охватил еще одну область, украинцы пошли на крайние меры, трасса перекрыта: кадры.

Также Politeka писала, что новый бунт под окнами Зеленского, украинцы нашли неожиданный способ достучаться до президента: кадры.