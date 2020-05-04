В центре Киева предприниматели взбунтовались против неравных условий работы во время карантина и дошли до мэра Виталия Кличко
Как сообщает Politeka.net, видео с места событий появилось в социальной сети Facebook.
Недовольные предприниматели вышли к зданию Киевской городской администрации, которая расположена по улице Крещатик 36. Представители ФОПов потребовали сделать условия для работы малого и среднего бизнеса во время карантина.
Как сообщают очевидцы, нескольких митингующих отправились в КГГА на встречу с руководством Киева и мэром Виталием Кличко. Якобы, глава города поговорил с ними и пошел на уступки.
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Пользователи социальной сети отреагировали на демонстрацию. Многие поддержали протест в комментариях:
"Пусть рынки откроет"; "Обещать не значить делать"; "довели предпринимателей до ручки, даже на маску не хватило"; "П*здить уже пора, а не митинговать! Каждый раз, получая вотум доверия от нас, они нас же всё дальше загоняют в ж*пу! Простите, но нормальных слов уже просто не осталось в лексиконе".
Ранее украинцы устроили масштабную акцию протеста из-за карантина в самом центре Киева. Предприниматели из разных регионов страны вышли на Майдан из-за невозможности работать во время карантина.
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