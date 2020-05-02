У Києві відкрили кримінальне провадження проти чиновника, який розкрив схеми із закупівлі ШВЛ

Екс-голова департаменту охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації Максим Іонов раніше був звільнений за відмову підписувати закупівлі у фірми «Елдимед». Однак на цьому проблеми не закінчилися, передає Inforesist. Як повідомив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в Фейсбук, тепер стосовно посадовця було відкрито кримінальне виробництво.

За словами журналіста, саме Іонов повинен був підписати указ про закупівлю 46 апаратів ШВЛ на суму 33 мільйони. Однак, чиновник вирішив цього не робити, помітивши, що фірма раніше не мала досвіду поставки подібної техніки і ставила занадто довгі терміни виконання замовлення.

«Він відмовився підписувати договір – адже в такому разі він ставав би співучасником», - пише Бутусов.

Він пояснив, що фірма «Елдимед» - підставна організація, інтереси якої лобіює в. о. голови ОДА Василь Володін. До початку пандемії фірма вигравала дрібні тендери. Однак тепер раптово взялася за закупівлю апаратів ШВЛ. При цьому 6 квітня фірма повідомила Київській ОДА про те, що не може виконати умови поставки апаратів ШВЛ і попросила про перенесення термінів.

Журналіст підкреслив, що Іонов лише проявив обачність, проте за це його звільнили, а тепер ще й зробили фігурантом кримінальної справи.

«Щоб він припинив виступати в медіа, сьогодні Нацполиция відкрила кримінальну справу за заявою депутата – «слуги народу» з Полтавської області!», - повідомив журналіст.

Він поцікавився, чому б київській владі не купити апарати ШВЛ на суму понад 1,2 мільйона доларів через серйозні професійні структури.

«Боротьба з корупцією» – вона така, - підсумував Бутусов.

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