В Киеве открыли уголовное производство против чиновника, который раскрыл схемы по закупке ИВЛ

Экс-глава департамента здравоохранения Киевской областной государственной администрации Максим Ионов ранее был уволен за отказ подписывать закупки у фирмы «Элдимед». Однако на этом его проблемы не закончились. Как сообщил журналист Юрий Бутусов на своей странице в Фейсбук, теперь в отношении чиновника было открыто уголовное производство.

По словам журналиста, именно Ионов должен был подписать указ о закупке 46 аппаратов ИВЛ на сумму 33 миллиона. Однако, чиновник решил этого не делать, заметив, что фирма ранее не имела опыта поставки подобной техники и ставила слишком долгие сроки выполнения заказа.

«Он подписывать договор отказался – ведь в таком случае он становился бы соучастником», - написал Бутусов.

Он пояснил, что фирма «Элдимед» - подставная организация, интересы которой лоббирует и.о. главы ОГА Василий Володин. До начала пандемии фирма выигрывала только мелкие тендеры. Однако теперь внезапно взялась за закупку аппаратов ИВЛ. При этом 6 апреля фирма сообщила Киевской ОГА о том, что не может выполнить условия поставки аппаратов ИВЛ и попросила переноса сроков.

Журналист подчеркнул, что Ионов лишь проявил осмотрительность, однако за это его уволили, а теперь еще и сделали фигурантом уголовного дела.

«Чтобы он прекратил выступать в медиа, сегодня Нацполиция открыла уголовное дело по заявлению депутата – «слуги народа» из Полтавской области!», - сообщил журналист.

Он поинтересовался, почему бы киевским властям не закупить аппараты ИВЛ на сумму более 1,2 миллиона долларов через серьезные профессиональные структуры.

«Борьба с коррупцией» – она такая, - подытожил Бутусов.

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