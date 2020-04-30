Чоловік вночі прогулявся вулицями Києва з леопардом на повідку

Як повідомляє Politeka.net, очевидці зняли незвичайного вихованця на камеру і опублікували відео в мережі. Щоб подивитися - скрольте до кінця сторінки.

Незвичайну для Києва картину помітили в ночі 29 квітня на проспекті Шевченка біля Ботанічного саду. Чоловік вийшов на вулицю з невеликим плямистим леопардом. Судячи з розмірів, тварина ще маленька і буде зростати.

Як можна помітити на відео, велика кішка раділа прогулянці і рвалася погратися. Так леопард спробував пробратися в парк через паркан. Власник швидко відтягнув вихованця за поводок, хоча той пручався.

Варто відзначити, що з 6 квітня по всій Україні посилили карантин. Згідно з рішенням Кабміну, людям не можна з'являтися в парках, скверах та інших зонах відпочинку, крім як для вигулу домашніх тварин. Цілком можливо, власник леопарда вирішив вигуляти улюбленця, аби вдома не сидіти, як більшість городян.

Раніше в мережі показали, як кияни гуляють після посилення карантину. Молодий хлопець почав черговий день не з кави, а з вигулу своєї улюбленої курки. З нею він поважно пройшовся в найближчий супермаркет за хлібом. У якийсь момент птах почала вириватися, тому господареві довелося взяти її на руки.

Нагадаємо, що карантин можуть скасувати раніше часу, термінове заяву Шмигаля: "Не треба буде чекати".

Як повідомляла Politeka, Кличко висловився про відкриття метро, спантеличивши киян: "Деякі країни вже відкрили".

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