Мужчина ночью прогулялся по улицам Киева с леопардом на поводке

Как сообщает Politeka.net, очевидцы сняли необычного питомца на камеру и опубликовали видео в сети. Чтобы посмотреть - скрольте до конца страницы.

Необычную для Киева картину заметили в ночью 29 апреля на проспекте Шевченко возле Ботанического сада. Мужчина вышел на улицу с небольшим пятнистым леопардом. Судя по размерам, животное еще маленькое и будет расти.

Как можно заметить на видео, крупная кошка радовалась прогулке и рвалась поиграться. Так леопард попытался пробраться в парк через забор. Владелец быстро оттащил питомца за поводок, хотя тот упирался.

Стоит отметить, что с 6 апреля по всей Украине ужесточили карантин. Согласно решению Кабмина, людям нельзя появляться в парках, скверах и других зонах отдыха, кроме как для выгула домашних животных. Вполне возможно, хозяин леопарда решил выгулять любимца, лишь бы дома не сидеть, как большинство горожан.

Ранее в сети показали, как киевляне гуляют после усиления карантина. Молодой парень начал очередной день не с кофе, а с выгула своей любимой курицы. С ней он вальяжно прошелся в ближайший супермаркет за хлебом. В какой-то момент птица начала вырываться, поэтому хозяину пришлось взять ее на руки.

Напомним, что карантин могут отменить раньше времени, срочное заявление Шмыгаля: "Не надо будет ждать".

Как сообщала Politeka, Кличко высказался об открытии метро, озадачив киевлян: "Некоторые страны уже открыли".

Также Politeka писала, что Кличко разгневал людей планом ослабления карантина: «В самом центре Киева уйма людей».