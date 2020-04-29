У Києві посеред жвавої дороги з'явився величезний провал, який може призвести до катастрофи

Як повідомляє Politeka.net кияни помітили дірку в асфальті і опублікували відео в соціальних мережах (щоб подивитися, скрольте вниз).

За словами очевидців, проїжджа частина обвалилася на вулиці Полярній. Водії попереджають, що провал загрожує автомобілю серйозною поломкою.

"У Києві з'явилася "чорна діра"! Обережно, витягає гроші з ваших гаманців за ремонт авто! Привіт комунальним службам! Вул. Полярна!" - пишуть автори ролика.

Як можна помітити на відео, дірку практично не видно здалеку, вона причаїлася на дорожній розмітці. При цьому дорога впала приблизно на півтора метра в ширину і стільки ж в глибину.

Чорна діра в Києві на вул Полярній У Києві з'явилася чорна діра! Обережно, витягує гроші з ваших гаманців за ремонт авто! Привіт комунальним службам! Вул. Полярна! Gepostet von ЗупиниЛося am Dienstag, 28. April 2020

Користувачів соціальної мережі налякала настільки велика і непомітна яма. Комменатори обурилися, що її навіть не перекрили і не виділили попереджувальними знаками:

"Саме стрьомно, що спочатку здається, наче свіжа латка, а не дірка"; "Ну так, не дивно... 90% теплотрас зношені, йдуть величезні витоку які розмивають землю і в результаті маємо те що на відео"; "Зупиниться і обмежити яму можна ж було? Головне видос вирізати з реєстратора час знайшов..."; "Де Віталька?? Ось такий с*ка мер!!!".

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