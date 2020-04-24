У Києві спалахнуло Байкове кладовище у Голосіївському районі

Подробиці надзвичайної події Politeka.net повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС. Рятувальники опублікували в мережі кадри з місця інциденту.

Пожежу помітили ввечері 23 квітня. На відомому кладовищі, розташованому на вулиці Байковій. Співробітники ДСНС прибули на місце події, оперативно ліквідували полум'я. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Як передають рятувальники, що загорілося сміття у п'яти різних осередках, загальна площа спалаху склала близько 100 квадратних метрів. Передбачається, що причиною пожежі став підпал, здійснений невідомими особами.

Варто підкреслити, що з 17 квітня за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій у Києві заборонено відвідування кладовищ. Можна лише поховати людину, а от відвідати могилу вже покійного не можна.

Раніше стало відомо про іншому пожежу, що сталася за 50 кілометрів від Києва. Як повідомили очевидці, у Вишгородському районі загорівся лесь біля села Катюжанка. На кадрах можна помітити багато диму, який рухається у напрямку до столиці.

«Конкретно горить ліс прямо зараз. Кепські справи», - стверджує автор відео. Напередодні представники МНС заявили, що головною причиною масових пожеж у Київській області є підпали.

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