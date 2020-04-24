Мер Києва Віталій Кличко оголосив, скільки грошей витрачають на лікування киян від китайського вірусу

Як повідомляє Politeka.net глава української столиці розкрив деталі під час онлайн-брифінгу 24 квітня.

За словами Віталія Кличка, на одного пацієнта на добу йде від 5 до 15 тисяч гривень, точніше сказати не можна, адже є різні форми захворювання. Він також повідомив, як йде ситуація з ліками.

"Все залежить від ступеня тяжкості хвороби і супутніх патологій. Але, як кажуть медики, в середньому надання допомоги обходиться від 5 до 15 тис. грнв добу лікування. Зазначу, що понад 90% медичних препаратів, передбачених "Національним переліком основних лікарських засобів", є в медустановах столиці. І пацієнти з COVID-19, які лікуються в стаціонарах - отримують їх безкоштовно", - заявив Віталій Кличко.

Він додав, що деякі хворі не потребують госпіталізації. Тому вони змушені лікуватися вдома і купувати ліки самостійно.

Багато користувачів соціальної мережі незадоволені роботою київського мера. Особливо тим, що під час карантину немає роботи і немає за що купувати медикаменти:

"Погано тестуєте, хворых набагато більше. Причому епідемія почалася набагато раніше і ви це знали"; "А вони виконують рекомендації ВООЗ , так як отримають за це хороші гроші. Буде що дербанить, на бізнес пох..., на людей теж..."; "Трипером більше народу хворіють постійно і що? Карантин не оголошують, не? 1122 інфікованих на 4 млн. жителів? Ви серйозно?";"Буде допомога нашої держави у випадках захворювання корона вірус при лікуванні вдома? Враховуючи, що люди не Працюють, Втратили джерело фінансування, заощадження в період карантину йдуть на забезпечення життя"; "Ви б так з дитячою онкологією боролися!"; "Чому в лікарні Києва лікують тернопільських попов?".

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