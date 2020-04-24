Мэр Киева Виталий Кличко объявил, сколько денег тратят на лечение киевлян от китайского вируса

Как сообщает Politeka.net, глава украинской столицы раскрыл детали во время онлайн-брифинга 24 апреля.

По словам Виталия Кличко, на одного пациента в сутки уходит от 5 до 15 тысяч гривен, сказать точнее нельзя, ведь есть разные формы заболевания. Он также сообщил, как обстоит ситуация с лекарствами.

"Все зависит от степени тяжести болезни и сопутствующих патологий. Но, как говорят медики, в среднем оказания помощи обходится от 5 до 15 тыс. грнв сутки лечения. Отмечу, что более 90% медицинских препаратов, предусмотренных "Национальным перечнем основных лекарственных средств", есть в медучреждениях столицы. И пациенты с COVID-19, которые лечатся в стационарах - получают их бесплатно", - заявил Виталий Кличко.

Он добавил, что некоторые больные не нуждаются в госпитализации. Поэтому они вынуждены лечиться на дому и покупать лекарства самостоятельно.

Многие пользователи социальной сети недовольны работой киевского мэра. Особенно тем, что во время карантина нет работы и не за что покупать медикаменты:

"Плохо тестируете, хворых гораздо больше. Причём эпидемия началась гораздо раньше и вы это знали"; "А они выполняют рекомендации ВОЗ , так как получат за это хорошие деньги. Будет что дербанить, на бизнес пох..., на людей тоже..."; "Триппером больше народу болеют постоянно и что? Карантин не объявляют, не? 1122 инфицированных на 4 млн. жителей? Вы серьезно?";"Будет ли помощь нашего государства в случаях заболевания корона вирус при лечении дома? Учитывая, что люди не Работают, Потеряли источник финансирования, сбережения в период карантина идут на обеспечение жизни"; "Вы бы так с детской онкологией боролись!"; "Почему в больнице Киева лечат тернопольских попов?".

Напомним, Кличко ошарашил киевлян новыми зарплатами: "Хватит над нами издеваться".

Как сообщала Politeka, "Зачем открывать музеи?": Кличко разгневал киевлян "ослаблением" карантина.

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