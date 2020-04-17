Киев став першим в антирейтингу міст світу за рівнем забруднення повітря, і ситуація тільки погіршується

У Києві відчувається сильний запах гару, можливо дим йде з Чорнобильської зони. Влада столиці не рекомендує людям виходити на вулицю і відкривати вікна.

«У Києві спостерігається задимленість, у повітрі зафіксовані продукти горіння (виміри були зроблені в 21:30). Причиною цього є пожежі в Житомирській області та Зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення, а також північно-західний вітер. Про це заявили в Управлінні з питань цивільного захисту КМДА», - йдеться в заяві.

При цьому в КМДА зазначили, що радіаційний фон у Києві в межах норми і становить 0,14 мікрозівертів (на 21:30).

Якщо у вас з'явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря.

Зазначимо, згідно з даними сайту iqair.com рівень забруднення повітря в українській столиці становить 380 AQI. Київ обійшов міста Китаю, В'єтнаму і Індонезії.

Такий рівень забруднення може викликати респіраторні захворювання. Ефект може бути більш вираженим у людей із захворюваннями легень і серця.

Згідно карті ситуації з забрудненням повітря, найнебезпечніші показники були зафіксовані в Голосіївському районі. Там днями сталася масштабна пожежа.

Нагадаємо, що в Чорнобильській зоні відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення силами і засобами ДСНС тривають роботи з гасіння пожеж.

З-за шквального вітру там з'явилися три нові вогнища тління, але вони не є масштабними і не представляють загрозу для критично важливих об'єктів.

"Пожежники продовжують здійснювати поливання окремих ділянок, де спостерігається тління пеньків, залишків деревини, повалених сухих дерев, а також торфовищ. Разом з тим, внаслідок шквальних поривів вітру у другій половині дня відбулося ускладнення обстановки. З'явилися нові три осередки тління, які не є масштабними і не мають загрозливого характеру", - повідомили в ДСНС.

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